Mercato - PSG : Barcelone a lâché une bombe en coulisses pour Haaland !

Publié le 4 janvier 2022 à 20h30 par Th.B.

Alors que le PSG garde un oeil sur Erling Braut Haaland pour la succession du Norvégien, le FC Barcelone, par l’intermédiaire de son président Joan Laporta, ne se cacherait plus en interne.

Et si Erling Braut Haaland était le successeur de Kylian Mbappé au PSG ? Étant presque de la même génération, les deux attaquants mettent le feu aux pelouses allemandes et françaises ainsi qu’en Europe en Ligue des champions. Et alors que Mbappé voit son contrat arriver à expiration à la fin de la saison, Haaland dispose d’une clause libératoire de 75M€ qui sera effective à l’été 2022. De quoi donner des idées au PSG comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. L’avant-centre du Borussia Dortmund est d’ailleurs la priorité offensive du PSG pour oublier Kylian Mbappé. Cependant, la concurrence serait considérablement forte dans ce dossier. En plus de Chelsea, de Liverpool et des deux clubs de Manchester, le Real Madrid, le Bayern Munich et surtout le FC Barcelone devraient tenter de contrecarrer les plans du PSG avec Haaland. Et les bonnes relations entre le président Joan Laporta et l’agent du joueur Mino Raiola pourraient faire basculer l’opération. La Cuatro a affirmé ce mardi que Mino Raiola aurait promis au président du FC Barcelone que si le club blaugrana disposait d’une marge financière suffisante pour recruter Erling Braut Haaland, la priorité de l’opération serait attribuée au Barça . Et le cador catalan ne ferait pas de la figuration dans ce dossier.

Laporta affirme en interne qu’il recrutera Haaland au Barça en fin de saison