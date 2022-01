Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tout prévu pour l’après-Mbappé !

Publié le 4 janvier 2022 à 19h15 par A.C.

Le départ de Kylian Mbappé semble se préciser au fil des semaines et le Paris Saint-Germain est déjà prêt à l’affronter.

Si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi affichent une confiance sans faille, la prolongation de Kylian Mbappé semble plus que compromise. Depuis le 1er janvier dernier l’attaquant du Paris Saint-Germain peut négocier librement avec d’autres clubs et certains pensent même que le Real Madrid souhaiterait l’avoir dès maintenant. « Ces jours-ci, le Real Madrid est revenu à la charge pour obtenir Mbappé immédiatement et a offert 50 millions d'euros » a révélé ce mardi l’agent Giovanni Branchini, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport . « Je ne sais pas comment ça va finir. L'initiative de Florentino Perez me semble mériter l'attention, c'est un message de stabilité pour le système ». En attendant, au PSG on se prépare au pire...

Le PSG veut miser sur Haaland