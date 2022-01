Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départs, arrivées... Les grandes annonces de Xavi sur le mercato hivernal !

Publié le 4 janvier 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi était présent en conférence de presse en marge de la rencontre de Coupe du Roi face à Linares Deportivo. L'occasion pour le technicien d'évoquer le mercato hivernal.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta n’a pas l’intention de rester les bras croisés lors de ce mercato hivernal. Fragilisé par des soucis économiques importants, le club catalan a bien l’intention de se montrer actif durant ce mois de janvier. Du côté des arrivées, la formation blaugrana a déjà réalisé deux jolis coups, parvenant à s’attacher les services de Daniel Alves et de Ferran Torres. Mais le recrutement du FC Barcelone est loin d’être terminé puisque Xavi espère mettre la main sur un avant-centre capable de prendre la succession de Sergio Agüero. Après avoir ciblé Edinson Cavani (Manchester United), le technicien catalan aurait jeté son dévolu sur Alvaro Morata. Prêté par la Juventus à l’Atlético, l’attaquant voudrait évoluer sous les ordres de Xavi, mais la formation italienne voudrait trouver son remplaçant avant de le libérer. La presse espagnole évoque aussi un intérêt prononcé de Joan Laporta pour Erling Haaland, également dans le viseur du PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Comme indiqué lors de l'émission El Chiringuito , le dirigeant serait « obsédé » par l’international norvégien.et mettrait en place un plan pour le recruter, possiblement à la fin de la saison.

« Morata et Haaland sont de grands joueurs mais ce ne sont pas les nôtres »

Présent en conférence de presse ce mardi, Xavi a, bien évidemment, été interrogé sur le prochain mercato hivernal. L’entraîneur du FC Barcelone s’est prononcé sur les dossiers chauds du club et notamment sur les possibles arrivés en Catalogne d’Erling Haaland et d’Alvaro Morata. « Mieux vaut parler de ceux que nous avons et de ceux que nous pouvons recruter. Morata et Haaland sont de grands joueurs mais ce ne sont pas les nôtres. Si Morata signe pour le Barça, je répondrai » a confié le technicien. Deux dossiers délicats. Certains médias italiens annoncent même que Morata devrait rester à la Juventus jusqu’à la fin de la saison. Mais malgré tout, Xavi continue à travailler en étroite collaboration avec son président pour le bien du club : « Je suis avec le président, je suis très optimiste. J'aime qu'il soit positif et avec de l’ambition. Je suis ravi de lui. Nous travaillons très bien. La situation est difficile et nous travaillons dur à tous les niveaux pour redonner au Barça ce qu'il mérite. Nous sommes sur la bonne voie ».

Xavi fait le point sur l'avenir de Coutinho et Demir