Mercato - PSG : Une énorme menace est bien d’actualité pour Haaland !

Publié le 4 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que la bataille s’annonce rude pour Erling Braut Haaland, le FC Barcelone devrait bien être au rendez-vous pour le joueur du Borussia Dortmund.

A l’été, Erling Braut Haaland disposera d’une clause libératoire à hauteur de 75M€. De quoi donner intéresser du monde, à l’affût pour récupérer celui qu’on annonce comme le futur meilleur attaquant du monde. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait ne pas s’éterniser dans la Ruhr. Comme le10sport.com a pu vous le révéler, le PSG est intéressé par Haaland dans le cadre de la succession de Mbappé, mais il faudra aussi compter sur le Real Madrid, ainsi que le FC Barcelone.

Le rêve Haaland !