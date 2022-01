Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone... Leonardo est fixé dans le dossier Erling Haaland !

Publié le 3 janvier 2022 à 11h45 par La rédaction

Alors qu'Erling Haaland est l'une des priorités de Leonardo pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ à la fin de la saison, le Norvégien serait aussi dans le viseur de nombreux cadors européens, le Real Madrid et le FC Barcelone notamment. De son côté, le Norvégien n'aurait toujours pas pris la moindre décision concernant son avenir.

Le mercato d'été du PSG s'annonce déjà bouillant. En effet, Kylian Mbappé entame les six derniers mois de son contrat avec Paris. Le Français n'est toujours pas enclin à prolonger avec le club de la capitale. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Robert Lewandowski et Erling Haaland sont les deux priorités de Leonardo pour pallier à un possible départ de Kylian Mbappé. Et le directeur sportif parisien pourrait bien avoir encore toutes ses chances en ce qui concerne le recrutement de la star du Borussia Dortmund.

Haaland n'a pas de pré-accord avec le Real ou le Barça