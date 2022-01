Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Annonce fracassante pour la prochaine recrue de Xavi !

Publié le 3 janvier 2022 à 9h00 par T.M.

Ayant déjà bouclé les arrivées de Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone serait sur le point de boucler sa prochaine recrue en la personne d’Alvaro Morata.

L’hiver est déjà agité au FC Barcelone. Malgré la situation économique du club, il faut reconstruire étant donné les besoins de Xavi pour remettre le Barça sur le droit chemin. Et la priorité a clairement été identifiée en attaque, où les Catalans ont notamment perdu Sergio Agüero, parti à la retraite. Joan Laporta et sa direction se sont activés, ayant déjà réussi à boucler l’arrivée de Ferran Torres. Mais Xavi veut également un véritable numéro 9 et il pourrait être servi avec l’arrivée d’Alvaro Morata.

C’est fait à 95% !