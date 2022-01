Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Un mercato estival manqué pour Leonardo ?

Publié le 3 janvier 2022 à 7h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo s’est montré très actif sur le marché et a recruté un bon nombre de joueurs, et notamment des stars du football mondial. Toutefois, toutes les recrues du PSG éprouvent des difficultés depuis leur signature.

Pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo a frappé très fort, sans forcément employer les grands moyens, du moins financièrement. En effet, le directeur sportif du PSG a bouclé plusieurs coups à 0€, et notamment Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC). De surcroit, Leonardo a bouclé la signature d’Achraf Hakimi grâce à un chèque de 60M€ + 5M€ de bonus, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et dans les derniers instants du mercato estival, le PSG s’est offert les services de Nuno Mendes en négociant un prêt payant avec option d’achat avec le Sporting. Toutefois, aucune des recrues du PSG ne s’est totalement imposée pour le moment à Paris.

Des noms clinquants, mais qui n’ont pas encore prouvé sur le terrain

Aujourd’hui, aucune recrue estivale de Leonardo ne s’est parfaitement acclimatée au PSG. D’abord, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui ont débuté fort à Paris, sont tous les deux en perte de vitesse ces dernières semaines. Ensuite, Lionel Messi et Georginio Wijnaldum n’évoluent pas encore à leur plus haut niveau depuis leur arrivée au Parc des Princes. Le Néerlandais ayant même beaucoup de mal à enchainer les titularisations. Par ailleurs, Sergio Ramos n’a joué qu’un seul match dans son intégralité (contre l’ASSE le 28 novembre) à cause de gros pépins physiques. Enfin, Gianluigi Donnarumma a toujours été excellent lorsque l’on a fait appel à lui, mais il souffre de sa concurrence avec Keylor Navas.