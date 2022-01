Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les chemins mènent au PSG pour Paul Pogba ?

Publié le 3 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Ça y est, Paul Pogba est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Et l’avenir du Français pourrait bien s’écrire du côté du PSG. Explications.

Tout le monde s’attendait à voir Paul Pogba quitter Manchester United l’été dernier. Finalement, le Français est resté chez les Red Devils, où il a toutefois entamé sa dernière année de contrat. Par conséquent, depuis le 1er janvier, le champion du monde est autorisé à négocier avec un autre club pour boucler un futur transfert estival, une fois qu’il sera libre. Forcément, cela a de quoi intéresser. D’ici quelques mois, Pogba sera disponible gratuitement. Une affaire énorme à saisir…

Direction le PSG ?

Et alors que le nom de Paul Pogba est annoncé un peu partout en Europe, c’est au PSG qu’on pourrait notamment le voir. Déjà intéressé à l’été dernier, Leonardo ne lâcherait rien. Et la concurrence pourrait ne pas forcément le gêner. En effet, selon les différents échos, le Real Madrid aurait lâché l’affaire pour Pogba, le Bayern Munich ne serait pas une piste crédible, la Juventus pourrait ne pas avoir les moyens nécessaires à cette opération et dans le même temps, malgré les bonnes relations entre Laporta et Raiola, une arrivée de Pogba au FC Barcelone serait difficilement envisageable étant donné les moyens actuels de Xavi au milieu de terrain avec notamment Gavi, Pedri et Nico, qui incarnent l’avenir.