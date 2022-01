Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski envoie un terrible message à Leonardo !

Publié le 2 janvier 2022 à 23h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Robert Lewandowski est la deuxième option du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, après Erling Haaland. Et malheureusement pour Leonardo, il pourrait voir le buteur du Bayern lui filer entre les doigts à cause d’un club italien.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale a déjà tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé. Selon nos informations du 25 aout, Leonardo envisage de se jeter sur Erling Haaland en priorité si son numéro 7 vient à partir en 2022. En plan B, le directeur sportif du PSG a identifié le profil de Robert Lewandowski. Toutefois, le buteur du Bayern pourrait recaler Leonardo pour un club italien.

Robert Lewandowski ouvre la porte à la Serie A