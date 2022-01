Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il vraiment ses chances avec Zidane ? La réponse !

Publié le 3 janvier 2022 à 7h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Doha rêve d’installer Zinedine Zidane en lieu et place de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et grâce à Alain Migliaccio, le conseiller du Français, Nasser Al-Khelaïfi a des raisons d’y croire pour une arrivée dès cet hiver.

Arrivé au PSG il y a tout juste un an, Mauricio Pochettino pourrait ne plus faire long feu dans la capitale française. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le départ de l’Argentin n’est plus un sujet tabou à Paris, et ce, parce que Doha rêve de nommer Zinedine Zidane à sa place. D’ailleurs, le PSG a toutes les raisons d’être optimiste sur ce dossier, car il a un allié de poids : Alain Migliaccio.

Le coup Zinedine Zidane prend déjà forme

Selon nos informations du 24 avril 2020, mises à jour le 17 décembre dernier, Alain Migliaccio pousse pour envoyer Zinedine Zidane au PSG. En effet, le conseiller du Ballon d’Or 98 essaie de le convaincre depuis deux ans de rallier la cause parisienne. Et comme nous vous l’avons indiqué, le travail d’Alain Migliaccio porte ses fruits aujourd’hui. Si ce dossier n’est pas encore chaud, Zinedine Zidane se rapproche clairement du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes sont prêtes à réaliser un coup à la Thomas Tuchel à Mauricio Pochettino, en remplaçant leur coach argentin dès cet hiver. Affaire à suivre…