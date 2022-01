Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Kamara prend un gros tournant !

Publié le 3 janvier 2022 à 7h00 par Th.B.

Alors que l’OM envisagerait une opération avec la Roma pour Boubacar Kamara, le minot marseillais garderait un oeil sur la Premier League et plus particulièrement Manchester United.

Boubacar Kamara pourrait bien mettre à mal les plans de l’OM dans les prochaines semaines. En effet, alors qu’il aurait pris la décision de ne pas signer de prolongation pour son contrat expirant en juin prochain, le minot marseillais serait susceptible de prendre part à une grosse opération qui verrait son contrat être résilié cet hiver à l’OM pour qu’il puisse signer libre à la Roma et que le président Pablo Longoria ait la possibilité d’avoir une réduction sur les options d’achat convenues avec la Roma concernant les prêts de Cengiz Ünder et de Pau Lopez, prêtés jusqu’à la fin de la saison à l’OM. C’est du moins ce que La Gazzetta dello Sport et La Repubblica ont dernièrement assuré.

Boubacar Kamara pourrait privilégier Manchester United !