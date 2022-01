Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de poker de Pablo Longoria pour Boubacar Kamara ?

Publié le 2 janvier 2022 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 2 janvier 2022 à 20h35

Alors que Newcastle pourrait s’avérer être l’option la plus juteuse économiquement parlant pour l’OM, le président Pablo Longoria serait susceptible de tenter de trouver un accord dans une triple opération pour Boubacar Kamara.

Et si Pablo Longoria essuyait un nouvel échec avec un cadre de l’effectif de Jorge Sampaoli ? Après Florian Thauvin qui est allé rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey à l’issue de la saison dernière, lui qui était lui aussi en fin de contrat à l’OM, Boubacar Kamara est entré dans les six derniers mois de son engagement contractuel envers l’OM. Et au même titre que Thauvin, Kamara ne devrait pas apposer sa signature sur un nouveau contrat. C’est du moins l’information la Gazzetta dello Sport a divulgué ces derniers jours en expliquant que Kamara aurait clairement fait part aux dirigeants de l’OM et au président Pablo Longoria qu’il ne prolongerait pas son contrat à Marseille. Ce quoi mettre le patron de l’OM dos au mur et à l’inciter à songer à l’idée de le vendre cet hiver. Et Newcastle semblerait être une option à en croire la presse britannique pour Longoria et l’OM.

Newcastle chaud pour cet hiver, la Roma prête à tenter un coup de poker