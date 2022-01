Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé songe à prendre une décision fracassante !

Publié le 2 janvier 2022 à 19h00 par Th.B.

Bien que Xavi Hernandez ait récemment fait part de son optimisme quant à une potentielle prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé, l’ailier du FC Barcelone serait cependant prêt à tout plaquer lorsque le PSG garderait un oeil sur la situation du champion du monde tricolore. Explications.

Alors qu’il semblait être particulièrement proche de prolonger son contrat d’après la presse ibérique, tout a drastiquement basculé entre le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembélé. Au point où un départ libre de tout contrat à l’issue de la saison soit plus qu’une simple hypothèse à présent, les négociations ayant pris un gros tournant. En parallèle, le PSG suivrait l'évolution du dossier Dembélé d'autant plus que le Paris Saint-Germain pourrait également perdre un attaquant en raison d'une expiration de contrat l'été prochain en la personne de Kylian Mbappé. Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez n’a pas manqué de souligner en conférence de presse samedi, l’état délicat des discussions entre les deux parties, en montrant cependant son optimisme. « Je ne suis pas déçu. C'est une négociation. Les agents sont difficiles. Au Barça, nous avons une position claire et c'est en cours, ce n'est pas fini. Je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort. Il a une proposition fantastique ».

Dembélé prêt à claquer la porte du Barça !