Mercato - Barcelone : Cette annonce tonitruante sur l’avenir de Cavani !

Publié le 2 janvier 2022 à 17h00 par La rédaction

En quête de renforts pour sortir de sa période compliquée, le FC Barcelone suivrait avec attention la situation d'Edinson Cavani. Cependant, Ralf Rangnick s'est montré assez clair concernant l'avenir de l'Uruguayen.

Traversant une période compliquée, le FC Barcelone cherche à se bâtir une nouvelle équipe capable de faire revenir le club catalan sur le devant de la scène européenne. Pour cela, la direction blaugrana suivrait plusieurs joueurs, tant sur le plan défensif qu’offensif. Joan Laporta aurait déjà placé quelques noms sur sa liste comme celui d’Edinson Cavani. En manque de temps de jeu à Manchester United, l’Uruguayen voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et n’a pas prolongé pour l'heure, de quoi laisser la porte ouverte à un éventuel départ. Ainsi, le FC Barcelone serait très attentif à la situation du joueur de 34 ans. Cependant, Ralf Rangnick s’est montré très clair pour l’avenir d’Edinson Cavani.

« Il sait que je ne le laisserai pas partir »