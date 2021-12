Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Edinson Cavani est le coup parfait pour Xavi !

Actuellement barré par Cristiano Ronaldo à Manchester United, Edinson Cavani pourrait relancer sa carrière au FC Barcelone, ou Xavi est à la recherche d’un attaquant de pointe.

L'hiver va être très chaud pour le FC Barcelone. Alors que le club se retrouve dans une situation économique délicate, Joan Laporta semble prêt à faire des gros efforts pour offrir à Xavi les renforts qu’il recherche. Daniel Alves et Ferran Torres sont arrivés, mais il reste encore énormément de travail puisqu’un latéral gauche est encore réclamé, sans oublier un attaquant de pointe ! Car Luuk de Jong devrait vraisemblablement retrouver le FC Séville en ce mois de janvier, tandis que Martin Braithwaite n’a toujours pas récupéré de sa blessure au genou. La récente retraite forcée de Sergio Aguero a donc laissé Xavi sans aucun véritable numéro 9 de métier, ce qui laisse penser que ce poste sera le principal chantier de l’hiver. AS a révélé que Xavi aurait jeté son dévolu sur Alvaro Morata, mais l’opération ne s’annonce pas simple. En effet, si la Juventus ne semble pas totalement fermée à un départ, le FC Barcelone va devoir trouver un accord avec l’Atlético de Madrid, à qui appartient toujours le joueur.

Un dossier compliqué par Manchester United, mais...

Alvaro Morata n’est toutefois pas la seule option pour le FC Barcelone, même si elle est la plus commentée en ce moment. Avant de virer sur le joueur prêté à la Juventus, en Catalogne on semblait en effet lorgner Edinson Cavani, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin prochain et qui semble barré par Cristiano Ronaldo. Le changement d’entraineur à Old Trafford semble toutefois avoir changé les choses. D’après les informations de Fabrizio Romano, on compterait à nouveau sur Cavani du côté de Manchester United et un départ cet hiver ne serait dons pas au programme. D’ailleurs, la presse anglaise assure qu’il y a très peu de chances de voir les dirigeants mancuniens le libérer tout simplement de son contrat, ce qui obligerait le FC Barcelone à payer une indemnité de transfert.

