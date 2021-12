Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’incertitude règne autour d’Aubameyang !

Publié le 31 décembre 2021 à 5h30 par A.C.

Actuellement en difficulté à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang serait l’un des profils appréciés par Xavi au FC Barcelone. La Juventus semble toutefois être également sur le coup...

La retraite précipitée de Sergio Aguero a mis le FC Barcelone dans une position délicate. Déjà à la recherche d’un attaquant de pointe, Xavi se retrouve désormais sans aucun véritable numéro 9 de métier, sachant que Luuk de Jong devrait vraisemblablement retrouver le FC Séville et Martin Braithwaite n’a pas encore récupéré de sa blessure au genou. Ainsi, le Barça aurait commencé à ratisser le marché pour trouver un nouveau buteur pour Xavi et le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est relégué par la presse catalane. Le Gabonais semble être in instance de départ à Arsenal, où Mikel Arteta lui a récemment enlevé le brassard de capitaine.

La Juve dément, le clan Aubameyang confirme !