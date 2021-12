Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle opportunité se présente pour Samuel Umtiti !

Publié le 31 décembre 2021 à 0h30 par A.C.

A la peine au FC Barcelone, Samuel Umtiti semble être poussé vers la sortie à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal.

Depuis 2018, on n’a plus vu le véritable Samuel Umtiti au FC Barcelone. Gêné par plusieurs pépins physiques, le défenseur français n’a jamais semblé pouvoir retrouver son niveau et cette saison il n’a joué qu’un tout petit match, face à Osasuna le 12 décembre dernier (2-2). Ainsi, un départ a souvent été évoqué et surtout maintenant, que le Barça a cruellement besoin d’argent. A en croire les dernières indiscrétions de SPORT , une résolution à l’amiable pourrait même être proposée à Samuel Umtiti, dont le contrat avec le Barça court jusqu’en juin 2023.

Newcastle tente le coup pour Umtiti !