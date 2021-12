Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision fracassante pour Umtiti !

Publié le 29 décembre 2021 à 19h00 par A.D.

Alors qu'il ne compterait pas du tout sur Samuel Umtiti, Xavi ne verrait qu'une issue possible quant à son avenir : une résiliation de contrat. En ce sens, le FC Barcelone devrait programmer très prochainement une réunion avec le clan Umtiti.

Depuis son sacre à la Coupe du Monde, Samuel Umtiti vit un véritable calvaire au FC Barcelone. Plombé par une grave blessure, l'international français n'a jamais réussi à revenir à son meilleur niveau. Une situation qui a poussée le Barça à revoir ses plans vis-à-vis de Samuel Umtiti. En effet, le club catalan aurait tenté à plusieurs reprises de se débarrasser de son défenseur central, sans succès. Et alors que Samuel Umtiti a encore un an et demi d'engagement avec le FC Barcelone, Xavi ne verrait qu'une solution pour son avenir : une résiliation de contrat à l'amiable.

Le Barça veut rencontrer le clan Umtiti pour une résiliation à l'amiable