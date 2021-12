Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l’avenir d’une grosse piste du Barça !

Publié le 28 décembre 2021 à 13h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aimerait s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant d’Arsenal dispose d’une force de caractère suffisante pour inverser la tendance chez les Gunners selon son coéquipier Granit Xhaka.

Pour des raisons disciplinaires, et plus particulièrement des retards qui se sont répétés ces derniers mois, Pierre-Emerick Aubameyang a vu son brassard de capitaine lui être retiré par Mikel Arteta. L’entraîneur d’Arsenal ne l’a d’ailleurs pas sélectionné lors des cinq dernières sorties des Gunners . De quoi permettre aux médias anglais et espagnols de spéculer sur l’avenir du Gabonais, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023. Du côté du FC Barcelone, l’intérêt de longue date pour Aubameyang aurait dernièrement refait surface lorsque Mikel Arteta refuse de sceller l’avenir de son attaquant. Le FC Barcelone n’aurait pas encore concrètement avancé ses pions lorsque un coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang affiche un certain optimisme pour le retour du numéro 14 d’Arsenal chez les Gunners .

« Auba est assez fort et a assez d'expérience pour revenir »