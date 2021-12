Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland aurait pris une grande décision pour son prochain club !

Publié le 28 décembre 2021 à 16h10 par Th.B.

Bien que le PSG ait des vues sur Erling Braut Haaland en marge du prochain mercato estival, l’attaquant du Borussia Dortmund aurait déjà une idée précise de la suite de sa carrière.

L’été s’annonce chaud sur le marché des transferts. En plus des stars du football européen comme Paul Pogba ou encore Antonio Rüdiger qui pourraient disposer du statut d’agent libre en raison de l’expiration de leurs contrats respectifs à Manchester United et à Chelsea. Cependant, la grande attraction du marché devrait être Erling Braut Haaland. Certes, son contrat court jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, mais son agent Mino Raiola aurait mis en place une clause libératoire de 75M€ effective en juin 2022 lors de la signature de son contrat avec le BvB à l’hiver 2020. Pour potentiellement oublier Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu’à la fin de la saison, le PSG songe à Haaland comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en août dernier. Cependant, Haaland n’aurait que la Liga en tête selon Gianluca Di Marzio.

« Il a dit à son agent qu'il devait essayer le Real Madrid »