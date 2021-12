Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi doit-il vendre Kylian Mbappé cet hiver ?

Publié le 28 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ libre du PSG, Nasser Al-Khelaïfi doit-il envisager la vente de l’international français dès cet hiver, afin de récupérer une indemnité de transfert ?

Dans quelques jours, le feuilleton Mbappé prendra un nouveau tournant. Désireux de claquer la porte lors du dernier mercato estival, l’international français n’a pas prolongé son bail avec le PSG depuis et sera donc autorisé à entamer les discussions avec le club de son choix à partir du 1er janvier, en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Une situation qui n’a pas échappé au Real Madrid, qui devrait rapidement passer à l’action pour boucler ce dossier qui tient à coeur à Florentino Pérez depuis de nombreuses années. Si ce scénario venait à voir le jour, le PSG ne récupérerait donc pas un centime pour Kylian Mbappé, à moins que le club de la capitale n’envisage d’ouvrir la porte à un départ de sa star dès janvier.

Un départ libre ou une vente pour Mbappé ?