Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces grosses révélations sur l'avenir d'Anthony Martial !

Publié le 28 décembre 2021 à 15h00 par Th.B.

Alors qu’il a été question d’un possible échange de joueurs entre l’OM et Manchester United pour Boubacar Kamara et Anthony Martial, le FC Séville serait passé à l’action pour l’attaquant des Red Devils…

Et si l’OM finissait par mettre la main sur… un ancien de l’OL ? Formé à l’Olympique Lyonnais, Anthony Martial a explosé à l’AS Monaco avant de signer à Manchester United à l’été 2015. Ne disposant pas d’un gros temps de jeu chez les Red Devils bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international français pourrait déposer ses valises à l’OM dès cet hiver selon Marca qui évoque un potentiel échange de joueurs entre Boubacar Kamara et Anthony Martial. Dans ce cas de figure, Martial débarquerait en prêt à l’OM. Cependant, il se pourrait que cette énorme opération ne voit finalement pas le jour.

L’OM pris de vitesse par Séville qui a formulé une offre à United pour Martial, mais…