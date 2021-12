Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable opération avec un international français bouclée par Longoria ?

Publié le 27 décembre 2021 à 18h30 par B.C.

Alors que l’Olympique de Marseille n’exclut pas le départ de Boubacar Kamara cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert, Pablo Longoria pourrait en profiter pour mettre la main sur un international français. Explications.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Boubacar Kamara est finalement resté à l’OM, sans pour autant prolonger son bail. Pas de quoi arranger les affaires de Pablo Longoria, cherchant à renflouer les caisses du club phocéen, puisque le contrat du natif de Marseille expire à l’issue de la saison. L’OM s’apprête donc à perdre l’une de ses pépites sans aucune compensation financière en retour, un scénario que les dirigeants souhaitent encore éviter. D’après les récentes informations de RMC , un départ de Boubacar Kamara en janvier est envisagé par l’OM afin de récupérer une faible indemnité de transfert, et cela n’aurait pas échappé à Newcastle.

Manchester United veut doubler Newcastle

Alors que plusieurs prétendants européens suivraient attentivement la situation de Boubacar Kamara, avec la volonté de se positionner dans les prochaines semaines afin de récupérer librement le joueur de l’OM, Newcastle songerait de son côté à passer à l’action dès cet hiver. Ce dimanche, The Sun a révélé que les Magpies préparaient leur offre pour Boubacar Kamara et seraient disposés à offrir près de 12M€ à l’OM pour boucler ce transfert. Une somme qui serait la bienvenue dans la cité phocéenne, tandis que les dirigeants anglais auraient déjà entamé les contacts avec l’agent du joueur dans l’espoir de trouver un accord. Newcastle souhaite doubler la concurrence, et devancer notamment Chelsea et Manchester United, qui auraient coché le nom de Boubacar Kamara comme l’expliquait le tabloïd anglais. Une offensive qui pourrait inciter les Red Devils à changer leurs plans.

Kamara à MU, Martial à l’OM ?