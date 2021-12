Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les choses s'accélèrent pour Boubacar Kamara !

Publié le 28 décembre 2021 à 11h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara voit de moins en moins son avenir s'écrire à l'OM. Après Manchester United et Newcastle, un autre club s'inviterait dans la danse et pourrait bien accélérer les choses dans le dossier.

Plus le temps passe, moins l’avenir de Boubacar Kamara semble s’écrire du côté de l’OM. En fin de contrat à l’issue de la saison, le milieu défensif polyvalent n’a toujours pas prolongé avec le club olympien. Pour le moment, le joueur de Jorge Sampaoli est en passe de partir libre cet été. Un scénario catastrophe que Pablo Longoria voudrait à tout prix éviter. Ainsi, s’il n’arrive pas à trouver d’accord avec Boubacar Kamara pour qu’il allonge son engagement avec la formation phocéenne, le président de l’OM pourrait bien se résigner à le laisser filer dès cet hiver afin de récupérer une petite indemnité de transfert. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent en Europe pour le joueur de 22 ans puisque Manchester United et Newcastle serait très intéressés par le profil du joueur formé à Marseille. Un autre club devrait d’ailleurs rejoindre le dossier.

Mourinho veut se renforcer cet hiver, Kamara dans sa short-list

En effet, l’AS Roma aurait commencé à pointer le bout de son nez dans le dossier ces dernières heures. Les contacts se seraient intensifiés entre le pensionnaire de Serie A et le joueur comme le révélait 90min. Et le Corriere dello Sport affirme que le club romain pourrait accélérer les choses. Selon le média italien, l’AS Roma suivrait bel et bien avec attention le dossier Boubacar Kamara. Actuels sixièmes de Serie A, les Giallorossi souhaiterait profiter de la situation du Français avec l’OM pour s’engouffrer dans la brèche. José Mourinho aimerait renforcer son milieu de terrain dès cet hiver et Boubacar Kamara figurerait sur la liste restreinte du technicien portugais dans ce secteur. Ainsi, l’OM pourrait profiter de cette occasion pour récupérer des fonds avec une possible vente de son joueur qui, pour le moment, se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison. Mais ce ne serait pas la seule option dont disposerait le club phocéen pour profiter d’un départ de Boubacar Kamara.

Manchester United prêt à une opération folle pour Kamara ?