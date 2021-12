Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à tenter un coup colossal avec Martial ? La réponse !

Publié le 27 décembre 2021 à 23h00 par B.C.

Ces dernières heures, la presse espagnole a indiqué que Manchester United était prêt à proposer les services d’Anthony Martial à l’OM afin de mettre la main sur Boubacar Kamara. Cependant, l’international français serait encore très loin de la cité phocéenne.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison, à moins que l’OM ne parvienne à le vendre lors du mercato hivernal. Une situation dont souhaiterait profiter Newcastle, mais également Manchester United, qui aurait un plan pour prendre la main dans ce dossier. Selon Marca , les Red Devils pourraient proposer les services d’Anthony Martial à l’OM dans le cadre d’un prêt afin de récupérer en échange Boubacar Kamara. Cependant, l’attaquant français, désireux de quitter Old Trafford, serait encore très loin de Marseille.

Martial à l’OM, c’est « fake »