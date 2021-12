Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Nouvelle annonce tonitruante pour l’avenir de cet international français !

Publié le 27 décembre 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que l’agent d’Anthony Martial a récemment annoncé que le joueur souhaitait quitter Manchester United, Ralf Rangnick a confirmé ces envies d’ailleurs.

« Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais en parler au club prochainement. » Mécontent de son temps de jeu à Manchester United, Anthony Martial souhaite quitter Manchester United dès le mois de janvier comme l’a annoncé il y a quelques jours son agent Philippe Lamboley. Une aubaine pour les clubs désirant se renforcer en attaque, à l’instar du FC Barcelone, qui surveillerait l’international français. D’après ESPN , le PSG resterait également à l’affût, bien que le FC Séville apparaisse comme le grand favori dans ce dossier, puisque le club espagnol aurait les faveurs du joueur. À la veille du match contre Newcastle ce lundi, Ralf Rangnick a confirmé qu’Anthony Martial avait demandé à plier bagage lors du mercato hivernal.

« Il sent que c’est le moment de changer »