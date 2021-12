Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone... Cet international français a choisi sa prochaine destination !

Publié le 22 décembre 2021 à 23h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG ou du FC Barcelone, Anthony Martial aurait trouvé un accord avec le FC Séville.

La situation s’est détériorée pour Anthony Martial, notamment depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. L’international français a vu son temps de jeu se réduire cette saison et commencerait à s’agacer en interne. « Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais en parler au club prochainement » a confié son agent Philippe Lamboley. ESPN avait évoqué un intérêt du PSG, tandis que RMC Sport avait cité le FC Barcelone comme possible destination.

Martial aurait un accord avec le FC Séville