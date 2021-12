Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a identifié ses deux grandes priorités de l'hiver !

Publié le 22 décembre 2021 à 22h30 par D.M.

Jorge Sampaoli espère voir arriver plusieurs renforts cet hiver. Le club marseillais chercherait à mettre la main sur un ailier gauche, mais aussi sur un milieu de terrain.

« Il y a des corrections à faire dans l’effectif. J’en parle souvent au président et au propriétaire. Le président a les mêmes intentions que moi, mais ce n’est pas moi qui gère le budget. On pense qu’il manque deux ou trois joueurs Et on espère qu’on pourra les faire venir en janvier. Mais c’est lié au thème économique, à la capacité ou non du club de pouvoir le faire ». Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a livré ses attentes au sujet du prochain mercato hivernal. Et selon RMC Sport , l’entraîneur de l’OM espère accueillir un renfort offensif, mais aussi un renfort dans l'entrejeu

Un ailier et un milieu de terrain attendus