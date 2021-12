Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est déjà connu pour Paul Pogba !

Publié le 22 décembre 2021 à 21h15 par A.D.

Alors que Paul Pogba sera en fin de contrat le 30 juin, plusieurs clubs, dont le PSG, seraient en embuscade. Malgré tout, Manchester United ne s'attendrait pas à voir son numéro 6 plier bagages au mois de janvier.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Paul Pogba est de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin, La Pioche changera de club librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici là et si elle n'est pas vendue au mois de janvier. Selon les informations d' ESPN , Manchester United n'exclurait pas un transfert de Paul Pogba cet hiver. Toutefois, les Red Devils ne compteraient écouter les offres pour leur milieu de terrain français que si, et seulement si, ce dernier confirme son envie de ne pas rempiler. Et alors que Paul Pogba n'aurait pas encore exclu l'idée d'un renouvellement de contrat avec Manchester United, Ralf Rangnick ne le verrait pas partir en janvier.

Paul Pogba parti pour rester à Manchester United en janvier ?