Mercato - PSG : Kurzawa a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 22 décembre 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors qu'il n'a plus été utilisé par Mauricio Pochettino depuis le mois d'août dernier, Layvin Kurzawa aurait décidé de quitter le PSG.

Layvin Kurzawa ne serait plus le bienvenu au sein du PSG et pourrait bien être poussé vers la sortie cet hiver. Cette saison, le Français ne semble pas du tout faire partie des plans de Mauricio Pochettino. En effet, le technicien argentin n'a tout simplement plus utilisé le latéral gauche depuis le 1er août dernier et la défaite du PSG contre le LOSC lors du Trophée des Champions (1-0). Face à la concurrence de Nuno Mendes et de Juan Bernat, Layvin Kurzawa se serait alors rendu à l'évidence...

Kurzawa souhaite quitter le PSG