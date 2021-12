Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour la première vente de l'été 2022 !

Publié le 22 décembre 2021 à 19h15 par La rédaction

Alors que Rafinha est en manque de temps de jeu au PSG, le milieu de terrain pourrait être prêté à la Real Sociedad jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, un dernier détail crucial serait au cœur des discussions entre le club basque et les dirigeants parisiens.

Le PSG chercherait à dégraisser son effectif. En effet, le journal L'Équipe a dernièrement annoncé que Leonardo souhaiterait se séparer des joueurs n'entrant plus dans les plans de Mauricio Pochettino, à l'instar de Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Abdou Diallo ou encore Rafinha Alcantara. Et le directeur sportif du PSG serait sur le point de toucher au but avec le milieu de terrain brésilien. Ce mercredi, le journaliste Fabrizio Romano a en effet affirmé sur Twitter que Rafinha devrait être prêté 6 mois à la Real Sociedad. Et le joueur de 28 ans pourrait même ne pas revenir à Paris la saison prochaine...

Un prêt avec option d'achat est à l'étude pour Rafinha