Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur l'avenir de Di Maria !

Publié le 22 décembre 2021 à 16h45 par D.M.

La presse brésilienne a évoqué des négociations entre Angel Di Maria et l'Atlético Mineiro. Mais le club basé à Belo Horizonte a démenti cette information.

Arrivé en 2015 au PSG, Angel Di Maria se sent, aujourd’hui, comme chez lui au PSG. L’international argentin est épanoui dans la capitale comme l’illustre sa récente prolongation de contrat. Agé de 33 ans, El Fideo a récemment étiré son bail d’un an, soit jusqu'en juin 2022, avec une année en option. Mais selon les informations d ’UOL Esporte , un départ à la fin de la saison serait loin d’être exclu. Le média brésilien a évoqué des négociations entre Di Maria et l’Atlético Mineiro, club basé à Belo Horizonte.

« Il n'y a absolument rien entre l'Atlético et Di Maria »