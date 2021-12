Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore dix jours pour tout changer avec Kylian Mbappé...

Publié le 22 décembre 2021 à 16h30 par A.C.

Dans précisément dix jours, Kylian Mbappé aura un pied et demi en dehors du Paris Saint-Germain et pourra déjà négocier avec d’autres clubs, notamment le Real Madrid qui l’attend patiemment.

La course contre la montre est lancée. Véritable locomotive du Paris Saint-Germain cette saison, Kylian Mbappé ne devrait pas régaler les spectateurs de Ligue 1 très longtemps encore. Son contrat se termine en juin prochain et une prolongation se fait toujours attendre, après que le PSG a refusé jusqu’à 180M€ du Real Madrid cet été. Pourtant, Leonardo semble garder espoir ! Récemment interrogé par Europe 1 , le directeur sportif du PSG a pris tout le monde de court en annonçant toujours croire à une possible prolongation de Mbappé. « Nous avons toujours eu un rapport très direct avec sa famille » a déclaré Leonardo. « On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois ». Mais a-t-il vraiment raison ? Certains observateurs assurent que c’est du bluff et que le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain est déjà acté.

Le clan Mbappé a déjà rencontré le Real Madrid

Sa possible destination ne fait également aucun doute. Si la Premier League a semblé un temps être une possibilité, Kylian Mbappé est désormais destiné à rejoindre le Real Madrid. D’après les informations exclusives de TMW , son entourage aurait déjà rencontré le président Florentino Pérez tout récemment, afin de poser les bases d’un prochain accord. Les premières demandes du clan Mbappé auraient quelque peu refroidi le Real Madrid, mais tout porte à croire qu’un terrain d’entente devrait bientôt être trouvé. La star du Paris Saint-Germain est en effet la grande priorité de Pérez, qui serait même disposé à lâcher du lest sur d’autres dossiers bouillants comme celui lié à Erling Haaland, afin de totalement s’y consacrer.

Le PSG a repris les négociations, mais...