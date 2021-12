Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Le choix fort de Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 21 décembre 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Alors que les deux clubs s'affrontent en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le crack français compterait rester discret et ne pas annoncer son départ vers le Real Madrid avant la fin de la saison.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq ans. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club parisien, le champion du monde français sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne prolonge pas d'ici là. Sachant qu'il voudrait s'engager en faveur du Real Madrid en 2022, Kylian Mbappé refuserait de parapher un nouveau bail avec le PSG. Et même s'il peut finaliser son départ dès le mois de janvier, l'ancien de l'AS Monaco ne compterait pas le faire avant la fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Par ailleurs, Kylian Mbappé ne refuserait d'annoncer son départ du PSG avant l'issue de la saison.

Le clan Mbappé va garder le silence par respect pour le PSG