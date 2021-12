Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a pris une grande décision à contre-coeur !

Publié le 21 décembre 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Alors qu'il pourrait s'engager officiellement avec le club merengue en janvier, et ce, pour une arrivée le 1er juillet, l'attaquant français aurait décidé d'attendre la fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour le faire. Une manière d'éviter de se mettre à dos les supporters du PSG et du Real Madrid. Toutefois, il risquerait de voir son départ vers le Real Madrid capoter en cas de grosse blessure.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger, et ce, pour pouvoir signer au Real Madrid. Comme tous les joueurs dans leur dernière année d'engagement, le buteur français pourra négocier son départ avec un nouveau club à partir du mois de janvier. Plus précisément, Kylian Mbappé pourra s'entendre avec le Real Madrid pour quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet. Toutefois, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a tout chamboulé.

Mbappé compte attendre le 9 mars pour finaliser son départ, mais...