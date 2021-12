Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Manchester... Enorme couac dans le feuilleton Haaland !

Publié le 21 décembre 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour l'éventuelle succession de Kylian Mbappé. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à la concurrence du Real Madrid, de Manchester United et de City sur ce dossier. Et alors qu'Erling Haaland devrait favoriser le projet sportif à l'aspect financier, le Real Madrid devancerait actuellement le PSG sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG car il aimerait signer au Real Madrid en 2022. Dans cette optique, Leonardo se prépare à toutes éventualités, et notamment à celle d'un départ de son numéro 7. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a déjà déniché le potentiel successeur de Kylian Mbappé. Selon nos informations du 25 aout, la grande priorité parisienne en cas de départ du Français n'est autre qu'Erling Haaland. Et si ce dossier venait à capoter, Leonardo a prévu de se tourner vers Robert Lewandowski.

Le Real Madrid en avance sur le PSG pour Haaland

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait de grands admirateurs à travers l'Europe. Ainsi, le PSG serait soumis à une très lourde concurrence pour le crack norvégien (21 ans). D'après les indiscrétions d' AS , divulguées ce mardi matin, le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid, Manchester United et City, entre autres. D'ailleurs, le club merengue serait en excellente posture sur ce dossier. Alors que le Borussia Dortmund privilégierait le Real Madrid en cas de départ d'Erling Haaland, ce dernier pourrait lui-aussi prioriser l'écurie merengue. A en croire le média espagnol, le buteur norvégien préférerait donner de l'importance au projet sportif, plutôt qu'à l'aspect financier, pour choisir son prochain club. Dans cette optique, le Real Madrid partirait avec une belle avance sur le PSG, qui compte bel et bien tout donner pour Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Sachant que la Ligue 1 serait moins attractive que la Liga espagnole et la Premier League, Manchester City et United devraient même être les grands rivaux du Real Madrid pour Erling Haaland en cas de départ à l'été 2022.

Manchester United et City, les vrais rivaux du Real pour Haaland ?