Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les nouvelles précisions du clan Zidane sur son départ !

Publié le 21 décembre 2021 à 12h00 par A.C.

David Bettoni, ancien adjoint de Zinedine Zidane, est revenu sur les circonstances autour de son départ du Real Madrid.

Par deux fois, Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid avant la fin de son contrat. La deuxième tout récemment, puisqu’il a décidé de tourner la page à la fin de la saison dernière, avec Florentino Pérez qui a finalement rappelé Carlo Ancelotti. A l’époque, la presse espagnoles mettait en avant des incompréhensions entre Zidane et son président, notamment sur le marché des transferts, avec par exemple le dossier Paul Pogba. Sans club depuis, il est désormais l’un des entraineurs les plus recherchés au monde avec notamment le Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

« Zidane a eu l'impression qu'il fallait reconstruire quelque chose et il s'est dit qu'il n'était peut-être pas la bonne personne pour le faire »