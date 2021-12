Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Mbappé… Le dossier Benzema prend un gros tournant !

Publié le 21 décembre 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors que la piste Karim Benzema devrait prendre plus d’ampleur les semaines passant et surtout si le dossier Zinedine Zidane passait à la vitesse supérieure au PSG, l’attaquant du Real Madrid ne verrait éventuellement pas d’un mauvais oeil un départ du club merengue.

Comme le10sport.com vous l’a affirmé le 17 décembre dernier, Zinedine Zidane est une option qui prend de plus en plus d’ampleur en coulisse. Son conseiller Alain Migliaccio a effectué un travail de longue haleine ces deux dernières années qui commence à prendre forme puisque l’arrivée de Zinedine Zidane n’est plus illusoire au PSG. Et bien que le directeur sportif Leonardo ait récemment fait savoir qu’il n’avait pas contacté Zidane ces derniers temps, sa potentielle venue au PSG pourrait s’écrire dans les prochains mois à en croire la presse ibérique.

Benzema craindrait d’être poussé à la sortie au Real Madrid !