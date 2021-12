Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, contact… Cette terrible vérité sur Zinedine Zidane !

Publié le 21 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Leonardo l’assure, il n’y a aucun contact avec Zinedine Zidane. Pour autant, cela pourrait n’être qu’un discours de façade de la part du directeur sportif du PSG.

Si Mauricio Pochettino est aujourd’hui l’entraîneur du PSG, le nom de Zinedine Zidane revient de plus en plus pour venir le remplacer. D’ailleurs, selon les dernières informations du 10sport.com, l’arrivée de Zizou prend forme en coulisse grâce notamment au travail de son agent, Alain Migliaccio. Toutefois, au PSG, on nie cela. En effet, pour Europe 1 , Leonardo a été très clair, assurant : « Nous n’avons jamais contacté ni (Zinédine) Zidane, ni aucun autre entraîneur. Avec (Thomas) Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane ».

« Oui Leonardo n’a jamais contacté Zinedine Zidane, mais… »