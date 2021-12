Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG ne s’y attendait pas avec Sergio Ramos…

Publié le 21 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Il aura fallu attendre de très longs mois avant de voir Sergio Ramos sous le maillot du PSG. Un scénario qui n’était pas du tout prévu au sein du club de la capitale.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Sergio Ramos. L’Espagnol n’avait pas réussi à trouver d’accord avec le Real Madrid et était ainsi libre. Leonardo a donc profité de cette situation pour amener le défenseur central au PSG. Mais il aura fallu attendre longtemps avant de voir Ramos jouer sous ses nouvelles couleurs. Ce dimanche, en Coupe de France, il n’a disputé que son deuxième match avec Paris en raison de certains pépins physiques.

« C’est vrai qu’on a eu des surprises »