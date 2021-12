Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie un énorme choix avec Ramos !

Publié le 20 décembre 2021 à 10h45 par A.M.

Contre Feignies-Aulnoye dimanche soir, Mauricio Pochettino a décidé de remplacer Sergio Ramos à la mi-temps. Un choix que l'entraîneur du PSG a justifié.

Après une première apparition le 28 novembre dernier contre l'ASSE, Sergio Ramos avait de nouveau disparu de la circulation. Il est finalement réapparu dimanche soir à l'occasion du 32èmes de finale de Coupe de France face aux amateurs de Feignies-Aulnoye. Le défenseur espagnol a disputé 45 minutes pour sa deuxième titularisation de la saison depuis son arrivée au PSG en juillet dernier. Sorti à la mi-temps, l'ancien capitaine du Real Madrid n'a pas rechuté comme l'explique Mauricio Pochettino.

Pochettino rassure pour Ramos