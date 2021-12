Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino envoie un message fort à Xavi Simons !

Publié le 20 décembre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que Xavi Simons a réalisé un très bon match ce dimanche malgré un avenir encore très incertain avec le PSG, Mauricio Pochettino n’a pas caché sa joie pour le milieu âgé de 18 ans.

Ça y est, Xavi Simons a enfin eu du temps de jeu cette saison avec l’équipe professionnelle ! En effet, à l’occasion du match de 32e de finale de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye ce dimanche (victoire 3-0 des Parisiens), le Néerlandais de 18 ans s’est vu offrir 90 minutes de jeu et sa première titularisation en match officiel de sa carrière au PSG. Et le moins que l’on puisse dire est que l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas déçu tant il s’est montré intéressant, tout particulièrement dans le placement et avec son jeu rapide en une touche de balle ayant visiblement plu à Kylian Mbappé, qui a joué sur lui à plusieurs reprises.

« Xavi Simons a fait un très bon match »