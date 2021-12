Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution enfin trouvée pour Xavi Simons ?

Publié le 19 décembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que le PSG ambitionne de prolonger le contrat de Xavi Simons, le club de la capitale aurait avancé une nouvelle solution sur la table.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Xavi Simons se dirige tout droit vers un départ libre du PSG à cette date dans la mesure où il n’est absolument pas dans l’optique de prolonger son bail signé il y a deux ans et demi avec le club parisien. Cette situation est la résultante du fait que le club de la capitale française ne parvient pas à lui offrir des minutes de jeu avec l’équipe première, et ce bien qu’il brille avec les U19 que ce soit en Youth League ou sur la scène nationale.

Une prolongation avant un départ en prêt pour Xavi Simons ?