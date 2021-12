Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme froid est jeté sur l'arrivée de Lewandowski !

Publié le 19 décembre 2021 à 11h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG ne reste pas insensible aux qualités de Robert Lewandowski. Mais le Bayern Munich ne compte pas laisser partir sa star polonaise.

La succession de Kylian Mbappé pourrait occuper l’esprit des dirigeants parisiens dans les prochains mois. Et pour cause, le champion du monde 2018 se dirige tout droit vers un départ à la fin de la saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la priorité du PSG se nomme Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2024. Mais lors du dernier mercato estival, le club de la capitale avait aussi pris la température dans le dossier Robert Lewandowski. Un départ vers le PSG reste d’actualité puisque Bild indiquait que le joueur polonais ne fermait pas la porte à un départ vers Paris dans les prochains mois.

« Je serais heureux s'il mettait fin à sa carrière avec nous »