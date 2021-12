Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un protégé de Jorge Sampaoli affole l''Europe !

Publié le 19 décembre 2021 à 10h10 par D.M.

Lié à l'OM jusqu'en juin prochain, Boubacar Kamara intéresse les plus grandes équipes européennes. Agé de 22 ans, le joueur devrait quitter la France en 2022.

Agé de 22 ans, Boubacar Kamara semble prêt à relever un nouveau défi dans sa carrière. Lié à l’OM jusqu’en juin prochain, le joueur aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec son club formateur et de quitter la Ligue 1. Un choix motivé par son envie de découvrir une nouvelle équipe et de poursuivre sa progression dans une grande formation européenne selon les informations de Calciomercato.com . La presse anglaise a évoqué ce samedi un intérêt du FC Barcelone et de Newcastle pour Kamara, mais d’autres équipes auraient coché son nom.

Kamara est observé en Italie et en Angleterre