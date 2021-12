Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Entre l’OM et Arsenal, William Saliba annonce la couleur !

Publié le 19 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

En manque de temps de jeu total à Arsenal, William Saliba s’est relancé cet été à l’OM où il semble apporter satisfaction à tous les étages de l’institution marseillaise. Cependant, le défenseur français laisse planer le doute quant à son avenir.

Depuis son transfert en 2019 qui a engendré trois différents prêts en Ligue 1 à l’ASSE, à l’OGC Nice et à l’OM, William Saliba n’a pas disputé la moindre minute avec Arsenal en match officiel. L’occasion pour l’international espoir français de 20 ans à se poser des questions quant à son avenir chez les Gunners alors qu’il a trouvé une véritable régularité à l’OM depuis le début de la saison ? Prêté jusqu’en juin prochain et sans option d’achat à l’Olympique de Marseille, Saliba n’a pas donné le ton en penchant plus pour une option qu’une autre. Au contraire, le défenseur d’Arsenal a une nouvelle fois laissé planer le doute au sujet de son avenir.

« J’essaie de ne pas trop penser à ce qui se passera après »