Mercato - OM : William Saliba entretient le mystère pour son avenir…

Publié le 18 décembre 2021 à 12h30 par T.M.

Bien que la saison soit encore longue, l’avenir de William Saliba est déjà au coeur des discussions. Actuellement, le Français est prêté par Arsenal à l’OM, qui ne dispose pas d’option d’achat. Le conserver pourrait donc être complexe pour les Phocéens, mais pour le moment, l’avenir n’est pas vraiment une préoccupation pour Saliba.

Durant le dernier mercato estival, l’OM s’est considérablement renforcé, surtout en défense centrale. Alors que Leonardo Balerdi a définitivement été acheté au Borussia Dortmund, Luan Peres et William Saliba sont eux arrivés de Santos et d’Arsenal. Des choix payants étant donné qu’aujourd’hui le Brésilien et le Français sont deux éléments importants du schéma de Jorge Sampaoli. A seulement 20 ans, Saliba est même déjà l’un des patrons de l’OM en défense. Auteur de performances remarquées et remarquables, le joueur prêté par Arsenal a ainsi l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent, chose qu’il ne pouvait pas faire chez les Gunners, n’entrant pas dans les plans de Mikel Arteta. Mais cela pourrait rapidement changer. En effet, à Arsenal, on ne perd pas une miette des matchs de William Saliba et une place pourrait l’attendre à la fin de la saison. C’est d’ailleurs pour cela qu’aucune option d’achat n’a été intégrée à son prêt, au contrat par exemple de Matteo Guendouzi.

« J’essaie de ne pas trop penser à ce qui se passera après »