Mercato - Barcelone : Ça se tend entre le Barça et Ousmane Dembélé !

Publié le 18 décembre 2021 à 11h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé fait toujours autant parler de lui. Malgré la volonté du Barça de le prolonger, le comportement du Français commencerait à devenir un problème en interne.

Comme depuis plusieurs mois maintenant, la situation d’Ousmane Dembélé fait toujours autant parler d’elle. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, malgré les tentatives du club catalan pour le convaincre. Joan Laporta aurait presque fait de ce dossier une priorité. Mais pour le moment, les négociations ne semblent pas avancer dans le bon sens. Pourtant, à en croire Xavi, Ousmane Dembélé serait heureux en Catalogne et pourrait avoir un rôle important dans le futur projet du Barça .

« J'ai eu une réunion avec lui, il est heureux ici »

« J'ai eu une réunion avec lui, il est heureux ici, c'est une question d'accord entre l'agent et le club. Il connaît le projet et l'importance qu'il aura. Je le vois heureux, satisfait et tout ce dont il a besoin, c'est d'un but. Il nous apporte des choses, pour faire la différence. Je suis clair avec lui et j'espère qu'il pourra renouveler » a révélé l’entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse ce vendredi, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . De son côté, Joan Laporta s’était montré très optimiste concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé au micro de TV3 il y a quelques jours : « Ousmane Dembélé veut rester et je le sais, parce que nous avons une très bonne relation avec lui, et pour nous c'est un grand joueur et nous voulons qu'il reste. Mais ce sont des situations qui nécessitent une négociation, les représentants veulent le meilleur pour le joueur, parfois je leur fais comprendre que le meilleur n'est pas seulement l'argent et j'espère qu'il restera. » Néanmoins, Ousmane Dembélé n’arrangerait clairement pas les choses dans le dossier.

Le comportement de Dembélé pose problème