Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie troublante sur l’avenir d’Aubameyang !

Publié le 18 décembre 2021 à 11h10 par B.C.

Mis à l’écart par Arsenal et dans le viseur du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve dans une situation très incertaine, d’autant que Mikel Arteta se montre hasardeux concernant l’avenir de son attaquant.

Titulaire indiscutable et capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a vu sa situation se dégrader radicalement après une violation disciplinaire, incitant les Gunners à mettre à l’écart leur attaquant. Alors que l’attaquant de 32 ans est engagé avec Arsenal jusqu’en juin 2023, l’hypothèse d’un départ n’est plus exclue, et cela donnerait des idées au FC Barcelone à en croire la presse espagnole. Xavi souhaite en effet renforcer le secteur offensif du club culé et reste à l’affût de la moindre opportunité. L’option Aubameyang pourrait en être une, d’autant qu’Arsenal se montre évasif concernant l’avenir de son joueur.

« Est-ce qu’il a un avenir à Arsenal ? Pour ce match, il n’est pas disponible »