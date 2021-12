Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste offensive de Xavi jette un froid sur une arrivée au Barça !

Publié le 17 décembre 2021 à 21h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait des vues sur Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant d’Arsenal, qui ne cesse d’être écarté du groupe sélectionné par Mikel Arteta pour raisons disciplinaires, en pincerait pour la Serie A.

Pierre-Emerick Aubameyang figurerait sur les tablettes du FC Barcelone que ce soit pour le mercato hivernal ou l’été prochain. D’ailleurs, sa situation à Arsenal a pris un énorme tournant ces derniers temps en raison d’un nouveau retard de sa part qui l’a empêché de figurer dans le groupe pour les matchs de Southampton, de West Ham et pour le déplacement à Leeds samedi après-midi. Et le Barça pourrait profiter de cette opportunité dès cet hiver avec notamment la possibilité d’effectuer un échange de joueurs avec Ousmane Dembélé comme The Independent l’a récemment fait savoir.

Aubameyang aurait les yeux rivés sur la Serie A !